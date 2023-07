El Coordinador Estatal para la Diversidad Sexual, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristian Gutiérrez Ramos, estuvo participando en una reunión de trabajo para darle seguimiento al proceso de creación del Observatorio de derechos político-electorales de la Diversidad Sexual, del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Explicó que se trata de una acción importante y un momento bastante significativo, ya que por encima de las ideologías se dieron cita representantes de diversos partidos políticos en esta mesa de trabajo que dará seguimiento a la integración de este Observatorio.

Seremos vigilantes de que no sean usurpados los espacios que por Ley corresponden a las acciones afirmativas, que no suceda lo de otros procesos electorales de que los lugares de la diversidad sexual fueron ocupados por personajes que no pertenecen a este sector.