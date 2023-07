El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, afirmó que actualmente se encuentra concentrado en las tareas de la dirigencia del partido, por lo cual, esperará los tiempos electorales.

“Todos somos políticos, pero no descuido mi responsabilidad de sentar las bases de un partido competitivo, estamos preparando una estrategia para que el partido se posicione no solamente en la percepción si no el trabajo territorial, no se puede descuidar por aspiraciones”, dijo.

Si bien fue cuestionado por la candidatura para la Senaduría de la República, reiteró que se mantiene enfocado en la encomienda partidista y adelantó que ya se sostuvo comunicación con los dirigentes de las fuerzas políticas que se encuentran dentro de la alianza para iniciar con la coordinación.

El líder partidista informó que si bien no han sostenido una reunión formal, están trabajando con “tacto” para que haya coordinación plena, y reiteró que no sostendrá diálogo con Octavio Ocampo hasta que no le emita una disculpa pública.