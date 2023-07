Silvano Aureoles Conejo, aspirante a coordinar los trabajos del Frente Amplio por México, inició la semana con una intensa gira de trabajo en Aguascalientes, en donde agradeció a la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el respaldo a su ruta nacional mediante la recolección de firmas, sin olvidar las simpatías que ha generado en ciudadanos de otras preferencias políticas, a quienes también les dio las gracias.

Instó a la oposición, en específico al partido Movimiento Ciudadano, a definirse de una vez por todas, ya que la ciudadanía pide a gritos que vayan todos juntos para terminar con la decepción que resultó el gobierno de Morena: “La gente espera que la coalición opositora amplia permita que se acabe la pesadilla de los gobiernos de Morena”, fueron las palabras del exgobernador de Michoacán.

Y sin adelantarse, pero con el firme propósito de construir desde ya,un proyecto de nación que prevea y mapee los grandes problemas de México, Silvano Aureoles dio a conocer que tiene bosquejado un equipo de trabajo en el que incluye a José Ángel Gurría, Beatriz Paredes Rangel, Ildefonso Guajardo, Xóchitl Gálvez, nombre que son sólo algunos de los perfiles que tiene pensados para su gabinete.

Finalmente, Silvano Aureoles hizo un recuento histórico de su pasado combativo, fue fundador del PRD, pero además ha sido diputado federal, senador, gobernador de Michoacán, por eso no se considera con un perfil inventado ni improvisado: “Yo vengo de la lucha social estudiantil, desde abajo, sé competir y ganar elecciones, me presento, tengo experiencia, no soy producto de la casualidad, soy competitivo”.