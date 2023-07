En un evento masivo con la sociedad civil del estado de Hidalgo, militantes del PRD, simpatizantes de otros institutos políticos, organización de fondos indígenas, líderes comerciantes, movimientos de lucha y el secretario general de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Valle Vaquera, cientos de personas respaldaron el proyecto de Silvano Aureoles Conejo. El candidato a responsable agradeció el apoyo recibido, no solo en esta etapa, sino desde que inició su primer recorrido nacional en octubre del año pasado, “visité cada estado en donde he dado cientos de ruedas de prensa y platicado con miles de personas, todo eso se traduce ahora en la decisión que he tomado de formar parte del proceso interno de la oposición, siendo éste un gran logro al haberse conformado en conjunto con la sociedad civil, dandole democracia, apertura, pluralidad y diversidad en los perfiles de quienes pasamos la primera etapa”.

Mencionó también que ante la destrucción de las instituciones de México, la escalada de la violencia generalizada, la creciente e imparable inseguridad y la falta de oportunidades, no puede quedarse de brazos cruzados, “es por ello que yo les agradezco mucho que den con tanta valentía un paso al frente y respalden el proyecto que yo encabezo. Soy una persona que conoce bien el camino desde las dificultades de vivir en las condiciones más difíciles hasta poder gobernar con carácter, compromiso y resultados. Sé muy bien que con el apoyo de personas como ustedes lograremos superar por mucho la meta de las 150 mil firmas que se nos ha planteado”, aseguró.

Silvano se dirigió de manera particular a los perredistas presentes, “en este proyecto representamos la verdadera izquierda de México, esa que es incluyente, el pensamiento liberal y progresista, que sí ve por las necesidades de los que menos tiene y no solamente entrega dádivas para usar la pobreza como activo electoral. Soy la representación de la democracia que se ha inscrito a un proceso donde va a ser la gente quien decida y no la voluntad de una sola persona. Por ello, amigas y amigos, estamos aquí porque es solamente con el apoyo de la gente que vamos a lograr pasar esta fase y las siguen”.