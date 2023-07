La madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 6.5 con epicentro al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo una profundidad de 16 kilómetros y ocurrió a las 3 de la mañana con 29 minutos.

El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C., Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Cires) informó que se detectó el temblor, pero no ameritó aviso de “alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación”.