Luego de los hechos de violencia ocurridos en esta ciudad, el Secretario general del PRD en Michoacán, José Guadalupe Aguilera Rojas, exigió la renuncia del gobernador, Alfredo Ramírez.

“Lupillo” Aguilera lamentó que el incremento en la violencia y la galopante ola de inseguridad que todos los días vivimos en los municipios michoacanos y que está tarde alcanzó a Morelia.

Las y los michoacanos merecen un entorno en paz, por lo que es necesario que haya una estrategia eficaz en materia de seguridad, que haya coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Mientras las autoridades estatales no reconozcan la gravedad del problema en materias de seguridad y no cambien su fallida estrategia de “abrazos y no balazos” , la ciudadanía seguirá siendo rehén de los generadores de violencia, concluyó “Lupillo” Aguilera.