Que el acceso a la justicia, sea en Michoacán con igualdad para todos, así lo expresó ante el pleno del Congreso Lariza Pérez Campos diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la 75 Legislatura.

Al presentar la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 334 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, la coordinadora del Grupo Parlamentario, explicó que lo que busca, es que se reconozca la igualdad procesal de los involucrados dentro de un juicio civil, es decir que se reconozcan los mismos derechos tanto a quien demanda como a quien presenta la contrademanda, garantizando así, un estado de derecho pleno a través de un sistema de justicia verdaderamente equitativo.

“Es esencial que los procedimientos judiciales se lleven a cabo de manera justa y equitativa. Y si las partes no tienen igualdad procesal o no se sigue el debido proceso consecuentemente, la resolución no será justa o equitativa, expresó.