Llegó la Temporada de Avistamiento de Luciérnagas para sumarse durante julio y agosto, a la lista de opciones que Michoacán le ofrece al turismo, durante estas vacaciones de verano.

La oferta de este atractivo se dirige a turistas locales y regionales, así como de estados vecinos que desean vivir esta increíble experiencia.

El director de Vinculación y Enlace Regional de la Secretaría de Turismo del Estado, Fausto Vallejo Mora, encabezó el anuncio donde destacó que, se unieron en una misma campaña promocional, las cinco operadoras de viajes y guías de turistas especializados en el segmento de naturaleza, para presentar la oferta de recorridos en espacios naturales ubicados en Angangueo, Tlalpujahua y la zona de humedales de Umécuaro:

Para hablar del tema participaron en la rueda de prensa los representantes de las empresas “El llanito, Los Ailes”, en Tlalpujahua, Edson Núñez Téllez; de “Janikua Luciérnagas” y “San Vicente Luciérnagas y ecoturismo”, de Tlalpujahua, Esmeralda Santos Rafael; de “Luz de Noche”, de Angangueo, Edgar Puebla Gutiérrez, y del “Centro Ecoturístico 3 Cascadas”, en Morelia, José Octavio Rodríguez Salguero.

Esta actividad debe apegarse a un reglamento, para asegurar un avistamiento responsable y respetuoso con el ecosistema. Los prestadores de servicios destacaron que, al tratarse de un fenómeno natural, cada experiencia es diferente, pues depende de las condiciones climatológicas.

Reglamento.

1.-Guardar silencio durante el recorrido. 2. Evitar el uso de repelente para insectos. 3. No utilizar ningún tipo de luz artificial. 4. Prohibido capturar, llevar, agarrar o matar a las luciérnagas. 5. Respetar las instrucciones de los guías. 6. Usar ropa oscura sin reflejantes. 7. No tirar basura en el bosque. 8. Llevar impermeables para lluvia. 9. Usar calzado adecuado para el bosque. 10. No apto para niños menores de 5 años. 11. Respetar y caminar por los senderos marcados. 12. Disfrutar del avistamiento de luciérnagas en el mayor silencio posible.

Los interesados en esta experiencia encontrarán información en las páginas de Facebook de la Sectur Michoacán: @Michoacán, así como de las empresas participantes.