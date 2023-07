”Continuidad de la Cuarta Transformación significa más apoyo a la vivienda, más apoyo al campo, que siga aumentando el salario mínimo, que no se deteriore, que siga habiendo empleo digno, significa más apoyo a las mujeres, significa que continúe el bienestar del pueblo de México’’, garantizó Claudia Sheinbaum desde Macuspana, Tabasco, la tierra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde militantes y simpatizantes le manifestaron su apoyo al grito de: ¡Es un honor estar con Claudia hoy!

Sheinbaum Pardo destacó que una de sus grandes metas es seguir abriendo oportunidades para que las mexicanas y los mexicanos puedan gozar de mejores condiciones de vida, pues esto es la prioridad del movimiento impulsado por López Obrador que ha cambiado por completo la forma de gobernar.

No vamos a robar, no vamos a mentir y no vamos a traicionar al pueblo de México, claro que vamos a gobernar con los mismos principios y las mismas causas, ¿cómo no vamos a gobernar para el pueblo?.