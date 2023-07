Cumpliendo con lo que establece la Ley, los diputados de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en el Congreso del Estado anunciaron que para definir los despachos que realizarán la fiscalización a la ASM, se realizará una licitación pública.

En rueda de prensa la presidenta de la comisión, Gloria Tapia Reyes y los integrantes de la misma, María Guadalupe Díaz Chagolla, Seyra Alemán Sierra y Roberto Reyes Cosari, manifestaron su interés de que este proceso se realice apegado a la transparencia y cumpliendo con lo establecido por la Ley.

La comisión está dando seguimiento a las auditorías mandatadas por el pleno del Congreso del Estado, mediante el decreto 377. En ese sentido, los diputados de la comisión refrendaron su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, siendo éstas las dos premisas fundamentales para la LXXV Legislatura Local.

Los diputados recordaron que el Pleno del Congreso del Estado ordenó las Auditorías al Órgano Técnico, de Desempeño, Cumplimiento y Financiera, y con ello, se mandata a la Comisión Inspectora para que instruya a la Unidad de Evaluación y Control, de lo necesario para llevar a cabo dichas Auditorías.

En dicho decreto se determinó que la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, es la que debe girar la instrucción para llevar a cabo la contratación de profesionistas que garanticen la independencia mental y de criterio con el objeto de garantizar la imparcialidad de los resultados.

Es así que, actualmente la Comisión se encuentra en el estudio y valoración de los distintos prestadores de servicios, mismos que dada la importancia de los trabajos encomendados, y de que se deben de contar con la capacidad profesional y las certificaciones de especialización en su materia, se coincidió en realizar una licitación pública.

Dejaron claro que la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán no ha girado la instrucción que mandata el párrafo primero del artículo 6to del Decreto 377, a la Titular de la Unidad de Evaluación y Control, para que inicie con el proceso de selección, y adelantaron que se acordó que se lanzará una licitación pública para que los interesados en participar lo puedan hacer de manera abierta y transparente.

Recordaron que el pasado 28 de junio de 2023, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, tuvo a bien remitir oficio número UEC/CIASM/079/2023, signado por Vanessa López Carrillo, Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la ASM, con el que se envía copia de los Contratos de Prestación de Servicios, suscritos por la Titular de la Unidad, sin embargo, la funcionaria no cuenta la personalidad jurídica para contratar a nombre del Congreso del Estado, esto además de no tener la instrucción por parte de ésta Comisión para iniciar con dicho proceso, por lo cual no tiene validez lo que se hubiera realizado.