Morelia, Michoacán; 8 de julio de 2023.- Mantener en óptimas condiciones los espacios públicos, es una prioridad para el Gobierno de Morelia que encabeza el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por ello, se realizan tareas de limpieza permanente en los lugares que son utilizados por las y los morelianos para su recreación y convivencia.

Está ocasión, con la participación de vecinos, trabajadores de diferentes dependencias del Ayuntamiento de Morelia y colaboradores de Fundacion Azteca de Grupo Salinas, este sábado se realizó la limpieza del Parque Lineal en el Bicentenario ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón, con la intención de conservar los espacios públicos limpios.

Dicha jornada contó con la participación de trabajadores de la Direcciones de Parques y Jardines y Residuos Sólidos, quienes acondicionaron el lugar en cuanto a limpieza y poda de pasto.

Por su parte Alumbrado Sustentable, atendió los reportes de fallas de lámparas en esta zona y el Centro de Atención Animal aplicó vacunas antirrábicas a perros y gatos. Asimismo, OOAPAS participó desazolvando coladeras y personal de Obras Públicas dio mantenimiento en este parque lineal.

“Este tipo de limpiezas podrían evitar inundaciones en la zona” detalló el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, quien además hizo un llamado al resto de las y los morelianos a mantener los espacios limpios y generar conciencia de la importancia de tener una ciudad limpia lo que se traduce en una ciudad segura y amigable con el medio ambiente.

Durante la jornada la vecina Cecilia Herrera Álvarez expresó que son muy buenas las actividades de limpieza como las que se realizan por parte del gobierno municipal para brindar mayor seguridad la ciudadanía, y resaltó, “a mí me gusta ver mi colonia limpia y me gusta mucho ver el apoyo que nos da el Presidente Alfonso Martínez Alcázar”.

Subrayó que en Morelia se ve que el Presidente está trabajando por varias partes de la ciudad pues no se había visto en otros presidentes municipales que les guste trabajar de cerca con la gente, y por su ciudad.

Con respecto al trabajo que realiza el Presidente Municipal para mantener limpia Morelia, el ciudadano Josué Ríos quien acudió con su familia a dicha jornada, resaltó que el Alcalde siempre está buscando estar al día y en general mucho de la cultura que él promueve está bien.

Me gusta mucho la parte del centro que siempre tiene cosas nuevas, he visto que cuando él ha estado al frente del municipio sí se ha visto como ese tema de cultura muy fuerte, la ciclovia se habia cerrado y ahora que se abrió y podemos ir a patinar, pues está padre. Hay muchas cosas que a mí en general me parecen muy buenas.