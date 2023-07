El sector Salud garantiza el abasto de medicamentos oncológicos para lo que resta de esta administración y elabora el plan de compras para los primeros años del siguiente gobierno, afirmó el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la Secretaría de Salud, Juan Antonio Ferrer Aguilar, en la reunión número 100 con madres y padres de niñas y niños con cáncer.

Durante el encuentro presencial celebrado en la Ciudad de México, anunció que, con la planificación anticipada de medicamentos para los próximos dos años, la siguiente administración podrá determinar fecha de adquisición para el sector Salud.

Mencionó que también se solicitaron órdenes de suministro de los fármacos a las entidades federativas para lo que resta de 2023, y a partir del 1º de enero de 2024 el IMSS-Bienestar se encargará del proceso.

Ferrer Aguilar aclaró que la transferencia de los servicios médicos de los estados a la federación, de ninguna forma afecta la continuidad de los tratamientos que reciben los pacientes oncológicos.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador nos instruyó a poner en marcha el modelo MAS-Bienestar, basado en los cuatros principios fundamentales que son: todos los médicos que incluye médicos especialistas, todos los medicamentos y los análisis, mejor infraestructura y equipamiento, y la justicia social para los trabajadores, que es la basificación y los salarios justos.”

Recordó que el gobierno federal trabaja para atender todas las enfermedades; como ejemplo, desde hace dos años y medio está en marcha el Programa de Eliminación de la Hepatitis C; México es el único país de América que adquirió tratamiento para su eliminación y cura, y es gratuito en las unidades de salud.

Al respecto, el representante de la Secretaría de Salud, José Enrique Pérez Olguín, dijo que el sector Salud ha cubierto la entrega del 100 por ciento de las claves oncológicas que han solicitado los hospitales públicos para el tratamiento de niñas y niños con cáncer, que equivale a casi ocho millones de piezas a la fecha; las situaciones que surgen en la distribución se resuelven en el menor tiempo posible. “Estamos interesados en cambiar el sistema de salud, ese fue el compromiso y por eso se modificó la ley y se creó el OPD IMSS-Bienestar”.

El representante de la Secretaría de Salud, Alejandro Calderón Alipi, precisó que las reuniones con madres y padres de niñas y niños con cáncer iniciaron en 2019, “hablamos de un mejor acceso a medicamentos y asegurar que reciben el tratamiento completo”.

Detalló que la compra consolidada de este año fue para todo 2023 y 2024, e iniciará la planificación de 2025 para que el siguiente gobierno encuentre un trabajo bien hecho por parte de todas las instituciones de salud.

El titular de la Unidad de Atención Médica de IMSS-Bienestar, Juan Carlos Lezama Vázquez, explicó que este nuevo modelo de prestación de servicios está presente en 17 entidades federativas a través de convenios. Cada estado tiene diferente grado de avance en la transferencia de hospitales.

El organismo público descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar será responsable de brindar atención médica a toda la población sin seguridad social. Los hospitales que no se adhieran serán administrados por cada entidad federativa.

La directora general del Instituto Nacional de Pediatría (INP), Mercedes Macías Parra, resaltó que el cáncer es una enfermedad que requiere tratamiento oportuno y en este momento se dispone de los medicamentos.

Subrayó que en estos últimos años en el país mejoró la adquisición de fármacos de primera línea, y eso nos permite tener tratamientos como se ofrecen en los mejores hospitales del mundo, medicamentos nuevos; tenemos terapias blanco, “lo que a nosotros nos da mucha tranquilidad de que a nuestros niños los están atendiendo como en los mejores hospitales del mundo en relación a cáncer”, resaltó.

El director general del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, Jaime Nieto Zermeño, aseguró que se ha avanzado notablemente en el suministro.

La directora general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), Alma Rosa Sánchez Conejo, puntualizó que la productividad en este centro hospitalario aumentó de 44 por ciento al inicio de la administración, a 100 por ciento en la actualidad. Asimismo, han contratado 450 profesionales de la salud.

Afirmó que ha tenido todo el apoyo para contar con las moléculas para el tratamiento de pacientes con cáncer, y en momentos complicados cuando tenían algún faltante, otros hospitales e institutos de esta secretaría y de otras instituciones apoyaron al hospital.

Ahora el objetivo es que en el servicio que ya se proporciona las 24 horas los 365 días se cuente con los especialistas necesarios, sobre todo porque el hospital está en una zona de alta marginación y tiene el propósito de aumentar la especialización; y esto requiere recurso humano para que “quien toque la puerta sea recibido y atendido”.

En el espacio de preguntas y respuestas, la directora del Instituto Estatal de Cancerología de Guerrero, Sandra María Fajardo Hernández, dio a conocer que este hospital tiene más de 30 años y requiere ser remodelado para cumplir la normatividad y contar con una unidad digna que atienda a las y los pacientes que llegan, tanto de esta entidad como de Michoacán, Oaxaca y Puebla.

El vocero del colectivo de madres y padres de menores con cáncer, Omar Enrique Hernández Ibarra, así como madres de familia, reconocieron que las 100 reuniones celebradas con las autoridades del sector Salud han sido fructíferas, ya que se han completado dos mil 500 tratamientos oncológicos en tiempo y forma.

El titular de la Unidad de Atención Médica IMSS-Bienestar, Juan Carlos Lezama Vázquez, aclaró que las personas que no cuentan con seguridad social y llegan a requerir atención médica, la primera vez que acuden a la unidad de salud deben presentar su Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación; no obstante, no es requisito para recibir atención médica.

En caso de que la persona tenga algún tipo de seguridad social, es responsabilidad de IMSS-Bienestar organizarse con IMSS ordinario o el Issste para la transferencia de los recursos.

Dio a conocer que 256 hospitales en todo el país trabajan con el esquema de IMSS-Bienestar y se comprometió a enviar la lista de estas unidades médicas a las mamás y papás, a través de su representante, el señor Omar Hernández.

Lo anterior, en respuesta a una de las mamás provenientes de Veracruz que preguntó los requisitos para afiliarse a IMSS-Bienestar, y si serán inscritos como antes, con una serie de documentos que debían presentar para registrarse y tener carnet.

Ferrer Aguilar adelantó que a partir del 15 de este mes se reunirán autoridades de la Secretaría de Salud, institutos y hospitales de alta especialidad, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssste), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Marina (Semar), para elaborar el plan de compras para los años 2025 y 2026 y “dejarlo listo” para que, de ser así, lo haga suyo el próximo gobierno.

A la reunión también asistió la directora general de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, Carla del Carmen Toledo Salinas.