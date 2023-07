Luego de la salida de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, en conjunto con otros doscientos priístas para crear el grupo “Congruencia por México”, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Íñiguez, refirió que tenía tiempo que no estaban dentro del partido.

Por lo cual, aseguró que “ya estaba escrita” su salida, ya que desde hace tiempo atrás no eran partícipes de los consejos políticos nacionales y únicamente se encontraban a la espera del momento ideal.

“Pero me parece que es muy desafortunado, no podemos basar el hecho de que el partido nos quiera o no, en base en lo que nos dé o no en la actualidad, yo estoy muy agradecida con el partido y son oportunidades que el instituto nos ha dado muchos, como decir que el PRI nos trata mal, si son senadores por el PRI”, dijo.