Como parte de la campaña permanente de afiliación para nuevos priistas en Michoacán, la Coordinación Estatal de Afiliación y Registro Partidario, encabezada por Arely Elizabeth Rodríguez Ortíz, destacó que se cuenta con 8 mil nuevos miembros del tricolor, de ahí la importancia de estar cerca de la militancia y esto se logra con el servicio realizado, incluso, a domicilio.

Recordó, se han realizado al menos 60 afiliaciones a través de este sistema, debido a limitaciones físicas que algunos simpatizantes tienen, y en sus deseos de pertenecer al PRI Michoacán, se brinda el servicio de llevar hasta ellos al partido.

“Hay veces que en publicaciones de redes me comentan: “yo no puedo acudir”. Hay personas que están en silla de ruedas y no pueden acudir al Comité Directivo Estatal y nosotros acudimos a su domicilio porque queremos que la gente que quiera estar con nosotros sea atendida de manera personal”, dijo la coordinadora estatal de Afiliación y Registro Partidario del CDE PRI Michoacán.

Rodríguez Ortíz invitó a militantes también a refrendar su militancia, debido a que cada dos años se debe hacer el trámite para no perder la vigencia ante el Instituto Nacional Electoral, INE, el cual puede dar de baja del padrón del partido a quienes tengan alguna inconsistencia.

La gente cree que sigue estando afiliada y entonces es recomendable que cada dos años vengan, chequen que su militancia esté actualizada, si no refrendarla y aquí para que estén siempre en el padrón.

El compromiso de la dirigencia estatal, encabezada por Memo Valencia y Xóchitl Gabriela Ruíz González, es permanente, se preocupan por mantener al día de forma transparente y ordenada el padrón de militantes priistas, que, al día de hoy, suma 54 mil miembros, abundó Arely Elizabeth Rodríguez.

Nuestro presidente me ha encomendado que todo lo que afiliemos sea real, que dejemos simulaciones y todo lo que llegue aquí al Comité Directivo Estatal y que no esté correcto, que encontremos alguna inconsistencia, lo regresemos, creo que mientras más óptimo y reforzado nuestro padrón esté, es mejor, porque son números reales y vamos a subsanar lo que tengamos que subsanar.

Arely Rodríguez invitó a quienes quieran formar parte del padrón de militantes del PRI Michoacán, se acerquen al partido y si desean ser visitados a domicilio por el equipo de Afiliación y Registro Partidista, se comuniquen a través de las redes sociales del instituto político o de los dirigentes estatales, Memo Valencia y Xóchitl Ruíz.

La campaña de afiliación continuará, aunado a la participación del CDE en la reciente Jornada Nacional de Afiliación, realizada en el municipio de Tarímbaro, en la cual, en un solo día se sumó a 386 nuevos priistas.