En las capacitaciones me gusta explicar a los participantes que no siempre pesan más las palabras que se dicen, sino cómo se dicen esas palabras.

Esto suele no entenderse, por lo tanto, no creerse. Y no se cree por una sencilla razón: respóndase usted si le enseñaron en la escuela cómo saber utilizar su voz, la velocidad, los tonos, los silencios, las pausas de su voz, etc. Le aseguro que nunca le enseñaron eso, salvo que haya estado en equipos de declamación o de oratoria.

Bien, pues esta es la razón por la cual la gente no suele comprender la importancia del sonido de la voz para transmitir mensajes.

Desde luego, no solo importa el sonido de la voz. En realidad, lo que importe es “el sonido en sí”.

Así como usted ha escuchado hablar de “logotipos” -y seguramente los conoce-, también quiero decirle que existe la “marca sonido”. Un logotipo es una marca gráfica y visual, pero el sonido se puede construir en marca utilizando neuromarketing y neurocomunicación.

Hagamos un ejercicio: Piense en una canción que le guste mucho. Ahora, reconozca el mensaje de esa canción. Con seguridad pensó en el mensaje que deja esa canción.

Bueno, esto sucede porque una manera muy simple de atrapar la atención de la mente es a través de las emociones y las canciones son vehículos extraordinarios para transmitir emociones y también, para generar emociones. Por eso usted puede recordar canciones especiales, porque seguramente las escuchó durante momentos especiales y cuando las escucha de nuevo, viene a su mente el recuerdo de esos momentos especiales.

Bien, pues quiero decirle que una manera muy efectiva de tener un impacto muy significativo sobre el consumo y otras conductas, es a través del sonido.

Sin profundizar debo decirle que el sonido está fundado en un patrón de frecuencias que tienen un efecto directo en la glándula pituitaria, y con ello se consigue transmitir una sensación de placer y se aumenta la posibilidad de penetrar en la mente subconsciente de las personas.

Vendas lo que vendas, seas político o empresario, comerciante o lo que seas, haz del sonido o de los sonidos algo especial y podrás colocar los mensajes que quieras.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / WhatsApp 4433181742.