“Siempre me han subestimado”, afirmó Manuel Velasco Coello, durante su visita la capital michoacana luego de ser cuestionado sobre su aspiración por la coordinación nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación.

Reconoció que fue uno de los últimos aspirantes en “destaparse”, y que algunos de sus contrincante llevan años realizando campaña, sin embargo, afirmó que en cada competencia en la que ha contendido, ha ganado con contundencia.

Tal es el caso de la carrera por la gubernatura del estado de Chiapas, donde ganó por votación “histórica” registrada en la historia del estado.

En todos los procesos que he participado he ganado con contundencia, siempre me han subestimado, así gané la diputación local, senaduría, gubernatura, fue el mayor número de votos en la historia del estado.