Durante el arranque de la Campaña Nacional de Afiliación, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia Reyes, aseguró que quienes exprimieron a este instituto político y ya no pueden hacerlo, amenazan con irse.

Asimismo, recordó que hay presidentes municipales, diputados y senadores que solamente se acuerdan del PRI en tiempos electorales cuando hay que postularlos para el cargo.

El líder estatal se congratuló por tener 364 nuevas afiliaciones en Tarímbaro y lamentó que hoy en día las y los priistas paguen los platos rotos de aquéllos que llegaron al poder gracias a nuestro partido y luego se olvidaron del PRI y sus ideales, solo para enriquecerse a costillas del pueblo.

Nosotros nos quedamos callados, tal vez ése fue nuestro gran error, debimos haberlos señalado y tal vez a mí no me queda el saco porque así lo hice. Yo no me equivoqué, quienes se equivocaron fueron ellos y el pueblo los castigó.