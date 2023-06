El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el caso de corrupción de Segalmex es el caso más escandaloso de corrupción que ha enfrentado su gobierno.

El mandatario dio a conocer un informe sobre dicho desfalco, con la finalidad de que no quede “ninguna mancha porque este Gobierno no permite, no tolera la corrupción, ni la impunidad”.

“Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro Gobierno”, dijo.

Dijo que en cuanto se le informó, dio la instrucción de presentar una denuncia en la Fiscalía General de la República.