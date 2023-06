Silvano Aureoles refrendó su intención de ir con el método que los dirigentes partidarios del Frente Amplio por México y organizaciones de la sociedad civil plantearon, “yo voy como haya quedado el método, estoy listo, no hay nada que me lo impida, seguirán los golpeteos mediáticos de la transformación de cuarta, pero solo es eso, no van a lograr dañarme ni desprestigiarme, ya nadie les cree” señaló el aspirante a coordinar del Frente.

Añadió que su intención es seguir sumando a las y los ciudadanos que buscan una opción distinta, “tenemos un bloque que permite derrotar al partido gobernante; sigo en la ruta para ser el coordinador del Frente y posteriormente convertirme en quien represente a la coalición electoral, tengo mucha experiencia, sin duda, hay mucho que hacer y que aprender, pero tuve grandes logros como gobernador de Michoacán, abatimos el secuestro, el cobro de piso y es el tema más urgente de atender en el país” añadió el líder fundador del PRD.

Silvano Aureoles destacó el gran avance democrático que el Frente representa, “hay una lista muy importante de mujeres y hombres con experiencia, trayectoria, capacidad, talento y todas y todos merecen el más amplio de los respetos, aquí está lo mejor de los servidores públicos y de los talentos de México para sacar al país adelante, esto hace la diferencia” concluyó.