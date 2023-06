La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Estatal Transfusión Sanguínea (CETS), ha recolectado en el año más 13 mil 475 unidades de sangre para la atención de pacientes graves por accidentes, emergencias obstétricas, cáncer, entre otras patologías, atendidos en los 27 hospitales de la institución.

De acuerdo con la directora del CETS, María Dolores Camacho Aguilar, estas unidades se obtuvieron mediante las campañas de donación altruista que mantiene la institución, y los 15 centros de colecta habilitados en hospitales del interior del estado, para evitar el traslado de voluntarios al banco de sangre ubicado en Morelia.

Los grupos sanguíneos con mayor captación en Michoacán son los O, A y B positivo; AB positivo; y O, A y B negativo. Cada unidad cuenta con un volumen 450 mililitros, y de ellas se pueden obtener hemocomponentes concentrados de eritrocitos, plasma, plaquetas y crioprecipitados, esenciales en la atención de emergencias médicas.

Donar sangre es un proceso seguro, es por ello que la SSM invita a la población a sumarse a esta noble acción para salvar y mejorar la calidad de vida de muchas personas, solo es necesario presentar identificación oficial con fotografía, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no estar enfermo, ni haber consumido bebidas alcohólicas o medicamentos en las últimas 48 horas; así como no tener registro de padecimientos como hepatitis tipos B y C, VIH o sífilis.

En Morelia, el CETS atiende de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas, los sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 18:00 horas. Para programar citas, se debe llamar a partir de las 8:30 horas al teléfono 44 33 24 39 19, extensión 118.