La persuasión social es clave para conseguir el dominio mental, y quien lo logra, puede tener pleno control sobre lo que vende y sobre aquello que le compran.

Ya sabes, vendas lo que vendas, seas empresario, político, emprendedor, líder social, comerciante o estudiante, pueden ser más efectivas tus ventas si conoces y usas técnicas de dominio mental.

¿Qué implica? Mucho estudio y trabajo, pero te iré dejando breves enseñanzas para que las apliques en tu día a día de ventas.

Aquí la clave: Desarrolla la habilidad de entretenimiento y distracción para colocar tus ventas.

Ojo con esto. A la palabra distracción suele hacérsele una “interpretación negativa”; ¡ah, me quieres distraer… me quieres engañar! Esto no es así, y si no logras comprenderlo, no incrementarás tus ventas.

Imagina que vives un acontecimiento traumático; la pérdida de empleo, de dinero, la vida de un ser querido, etc. ¿Qué es recomendable Entretenerte y distraerte. Entonces, no me digas que distraer siempre significa algo malo.

Ahora bien, cómo aplicar esto para vender tú marca, productos, ideas políticas, etc. Dale entretenimiento y distracción a la gente, pero que tenga un sentido y un objetivo positivo.

Tú o tu asesor deberán ser muy creativos para lograrlo. Al cliente potencial, entretenlo para distraerlo de sus preocupaciones y aligerarle la vida, así su mente se abrirá, será más receptiva y podrás deslizar la venta.

¿Comprendiste? Se trata de entretener y distraer para persuadir.

Por cierto, ya sabes lo que pienso: Si distraes para mentir, eres un perverso. Si entretienes y distraes para aligerar la vida de las personas, eres alguien que otorga remedio a males.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / WhatsApp 4433181742.