“Los oportunistas que no trabajan en equipo entorpecen el progreso del PRI; el partido no necesita de personas que no ven en la política algo más allá que un empleo”, así lo expresó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Hernández Peña.

Lo anterior, luego de que las y los ocho legisladores locales del PRI en Hidalgo, así como secretarios y presidentes que conforman el Comité Directivo anunciaran en rueda de prensa su renuncia al partido.

Asimismo, con la finalidad de refrendar su respaldo al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas en las acciones que se requieran para continuar trabajando en conjunto con las y los priistas de Michoacán y luchar de la mano con la ciudadanía para salvar a México de Morena.

Y como dice el refrán, más vale pájaro en mano que un ciento volando, el diputado refirió “más vale un ejército de 100 convencidos y motivados que refuercen al PRI como un grupo de personas que tienen mucho que ofrecer al país, que un ejército con doscientos que entorpezcan el camino para lograr ese objetivo y construir el México que queremos”.

Agregó que la renuncia de las y los diputados en Hidalgo, no es más que una oportunidad para realizar una renovación y el fortalecimiento de la estructura política del PRI, que permita seguir trabajando para el progreso de la nación y el bienestar de las y los mexicanos.