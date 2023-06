¿Qué vendes? Puede ser que vendas ideas políticas, tus servicios como fiscalista, algún producto en bazares, carros, fotografía, tecnología, servicios de hotelería, etc. Puede ser que vendas cualquier bien, producto o servicio y a pesar de que algunas personas aseguran que un político no debe ser vendido como una hamburguesa, o que los servicios de un hotel de cinco estrellas no se pueden vender como a una coca cola, es importante saber que el neuromarketing tiene una base científica que se utiliza para vender cualquier bien, producto, servicio o marca: la neurociencia.

Una vez que se sabe cómo funciona el cerebro humano, cómo se dan los procesos mentales y cómo influyen la biología, la química, la antropología, la sociología, la cultura y más elementos, se pueden construir discursos, estrategias y tácticas de venta. Se puede vender cualquier cosa porque la base del neuromarketing es una sola y es científica.

La gran pregunta es: ¿qué debe hacer el vendedor para colocarse o colocar su marca en la mente de las personas? Lo que diré se dice fácil, pero es complejo: “hay que crear una profunda conexión con el público al que se quiere llegar”.

Esto es poco –en palabras-, pero complicado y extenso para aterrizar. Lo primero que se debe comprender, es que el neuromarketing de hoy te sugiere dejar de ser “soñador”. Es decir, no puedes vender tu marca a “todo el mundo”, porque las marcas no se venden así. De aquí parte el primer error de alguien que no vende como lo desea. Lo adecuado es hacer una estrategia de venta hacia un nicho (un target). Si no lo haces así, olvídate de lo demás, porque venderás –si acaso- por pura intuición.

Lo segundo, es construir esa conexión especial con el público. Y eso solo lo podrás lograr si tu marca tiene una identidad, es decir, un tono de voz claro, único y distinguible.

La gente ya no compra un bien, producto o servicio porque lo necesite; tiene tantas opciones en el mercado y tantas empresas ofrecen esas opciones, que la competencia hace desaparecer a las marcas que no tienen una identidad fuerte.

Lo que la gente de hoy compra son expectativas, quiere realizar deseos.

Por lo tanto, te sugiero que hagas una estrategia de neuromarketing y coloques tu marca en la mente de las personas con determinadas características, valores y emociones, y para lograrlo, el storytelling te será de gran utilidad.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / WhatsApp 4433181742.