La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a la población a incrementar la ingesta de líquidos, principalmente agua potable, ante la ola de calor que continúa en todo el estado.

Hidratarse consiste en reponer los líquidos corporales que perdemos a través del sudor, al exhalar aire y al eliminar residuos, en promedio, nuestro cuerpo necesita reponer de dos a tres litros de agua al día.

De igual manera, se recomienda consumir alimentos con alto contenido en agua como son verduras, frutas y hortalizas. Las mejores fuentes de hidratación son el agua y soluciones rehidratantes, tés de hierbas, agua de limón y vida suero oral.

Nuestro cuerpo necesita estar hidratado para funcionar de forma adecuada, es así, que, si no ingerimos suficiente líquido en el cuerpo, las funciones como la circulación de la sangre no se realizan adecuadamente y los órganos no reciben los nutrientes necesarios, ocasionando que el rendimiento sea menos eficiente.

Si una persona no ha bebido suficiente agua, es posible que se sienta cansada, de mal humor o irritable. Incluso quizá piense que tiene hambre, cuando lo que su cuerpo realmente está necesitando es agua.

Es así, que la SSM reitera a la población mantenerse hidratado todo el día, con el propósito de prevenir cuadros de deshidratación que provoquen afecciones a la salud, golpes de calor, insolación o quemaduras en la piel.