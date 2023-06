Silvano Aureoles Conejo, aspirante presidencial y líder del proyecto de nación Por Amor a México, se dijo confiado en que las coincidencias de los partidos de oposición serán antepuestas por el bien de México, lo anterior de cara al anuncio que darán los líderes nacionales del PRD, PRI y PAN, sobre la definición de un método democrático para la elección de quien encabezará al gran bloque opositor para el 2024.

Se espera que sea el próximo 24 de junio cuando se dé a conocer el formato, por lo que el ex mandatario michoacano aseguró que la mejor vía será la democrática, donde la ciudadanía participe libremente, “un método transparente que bien podría ser como lo he dicho en ocasiones anteriores, elecciones primarias en urnas, organizadas por el INE, 32 debates públicos y encuestas; no podemos repetir la fórmula de que la decisión la tomen las cúpulas, así que esperamos que el anuncio se tome de buena manera para iniciar ya la ruta, porque no estamos nada más para la foto, urge ya trazar un rumbo”.

Silvano Aureoles añadió que de manera paralela se deben consolidar las reglas para los gobiernos de colación; un buen programa de gobierno que evite el hecho de que los recursos se destinen a caprichos del presidente en turno y se revise el sistema de coordinación fiscal que fortalezca a estados y municipios; “con eso vamos a poder iniciar el camino a la recuperación de todo el desastre que nos ha dejado la 4t, podremos entonces pensar en recuperar las instituciones y su fortaleza, los verdaderos programas de apoyo a sectores productivos y vulnerables, es decir, replantear la política nacional y el equilibrio”.