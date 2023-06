Edwin Gómez Martínez, alumno del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (Conalep), plantel Morelia 1, consiguió la presea de plata en los Nacionales Conade 2023, que se desarrollan en Guadalajara, Jalisco.

El resultado lo obtuvo en la disciplina de frontón en la modalidad de dobles, paleta de cuero. El estudiante de cuarto semestre de la carrera de Alimentos y Bebidas, realizó su intervención junto con su compañero Emmanuel Hernández.

“Como institución, estamos muy orgullosos de los logros que ha obtenido Edwin porque sin duda el trabajo colaborativo y su decisión de conseguir resultados sobresalientes, hacen de nuestro estudiante un deportista determinado”, destacó el director general del Conalep Michoacán, Osvaldo Ruiz Ramírez.

Edwin Gómez compartió sus impresiones. “La competencia me resultó difícil, ya que los partidos no se me dieron como yo esperaba, sin embargo, dimos todo lo que teníamos para obtener el oro y aunque no logramos el resultado esperado, estamos felices de haber conseguido el segundo lugar”.

A su regreso, el estudiante del Conalep Morelia 1, continuará con los entrenamientos, debido a que tiene en mente participar en juegos abiertos que se realizarán en el mes de diciembre.