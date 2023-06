En el próximo consejo político estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se planteará un mandato para que se pueda expulsar a los legisladores que no sigan las indicaciones del comité estatal, refirió el dirigente del PRI en la entidad, Guillermo Valencia Reyes.

Y es que reconoció que algunos de los legisladores se encuentran con la “ideología muy diluida”, por lo cual, buscarán que no existan pretextos en próximas votaciones dentro del Congreso de Michoacán para continuar mostrando una alianza fuerte en el Poder Legislativo.

“La oposición se hizo sentir, y aunque al final del día se hayan salido con la suya, les dejamos muy claro que ya no podrán ser temas sin consultar al partido. Hay compromiso de hacer lo que se tenga que hacer para que no haya pretextos de que no estuvieron presentes”, dijo.