Alfonso Martínez, edil de Morelia negó que tenga una mala relación con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y que, contrario a lo que diversos actores políticos aseguran, entre ambos existen sinergias importantes para trabajar en beneficio de los morelianos.

Luego de que directamente de la Coordinación general de Comunicación Social del Estado saliera un comunicado en el que se demeritaban las obras realizadas por la administración capitalina usando recursos estatales del Faeispum, el edil explicó que contrario a lo que el boletín dice, ellos no recibido ninguna notificación negativa de las autoridades correspondientes.

En el comunicado en cuestión se lee: “los proyectos presentados por el municipio están incompletos, razón por la cual no han sido autorizados, toda vez que la información no se presenta de acuerdo a las reglas de operación del Faeispum 2023, y se omiten puntos importantes como los procedimientos de construcción apegados a la Norma Oficial Mexicana, presupuesto desglosado por conceptos, y manifestación de impacto ambiental, entre otros… los recursos no han sido comprobados”.

En tanto, Martínez Alcázar dijo que algunos colaboradores estatales deben estar confundidos puesto que los recursos del Fondo Estatal ya fueron aplicados y comprobado, por lo que se encuentran a la espera de alguna observación, explicó que las obras no han sido concluidas porque en todas se ejecutó también recurso municipal.

“Veo mucha tentación por vernos mal al gobernador y a mí, de vernos en conflicto, pero no voy a ceder, vamos a seguir trabajando coordinados”, dijo.

Finalmente, agregó que todos aquellos que se empeñan en hacerlos pelear, deben mejor ponerse a trabajar.