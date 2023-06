Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), respaldaron la denuncia que el PRD nacional interpuso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra morena por actos anticipados de campaña y precampaña.

El Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, consideró que este proceso que han anunciado los de morena es una simulación, porque de antemano se sabe que será el Presidente de la República quien determine al candidato presidencial, será una decisión unilateral.

Pero además, con este “teatro” que están haciendo van violentando los plazos y las leyes electorales, e inventando figuras partidistas que los mantengan vigentes como el “futuro” candidato.

“Me parece que el órgano electoral, el INE y el Tribunal, deben ser vigilantes y garantizar que se respeten los tiempos electorales. No es posible que sigan infringiendo la Ley y que no pase nada. No son tiempos ni de campañas ni de precampañas, y ellos (los de morena) llevan todo el sexenio haciendo campañas y en un presumible uso de recursos públicos”, expresó Ocampo.

Esta mañana, Ángel Ávila Romero, representante del PRD ante el INE, presentó una denuncia ante el INE en contra de Morena por actos anticipados de campaña y precampaña en su proceso interno de selección del candidato o candidata presidencial de 2024, por lo que pidió que se cancele este proceso de selección y que se implementen medidas cautelares a las “corcholatas” que van a recorrer el país.

Exigió al órgano electoral que no sea “omiso” de esta situación y que ponga un alto a Morena y a sus “corcholatas” , para evitar que se vicie el proceso electoral, pues de continuar así el 2024 se convertirá en un proceso inequitativo.

Si la autoridad electoral, el INE, permite que de manera descarada se viole la ley estaremos enfrentando un proceso electoral viciado de origen y que, finalmente, las ‘corcholatas’ de Morena tendrán una ventaja indebida y que no podrá ser resarcida si la autoridad electoral no detiene estos actos anticipados de precampaña, dijo Ávila, quien solicitó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que atienda el caso.