¿A qué te dedicas en la vida? A lo mejor eres comerciante, empresaria, político, locutor de radio, actriz, haces marketing digital, eres docente, directora en una escuela, abogado, etc. En realidad, sea lo que sea que hagas, debes comunicar bien para poder vender(te), para darte a entender, para colocar tu mensaje o para destacar entre los demás.

La pregunta que a lo mejor te haces es, ¿cómo comunicar bien? Después de años de dedicarme a trabajar en comunicación y hacer estudios en neurocomunicación, he descubierto algo que resulta poco creíble para muchos, pero muy efectivo: entre más sencilla es la comunicación, es más persuasiva, efectiva y poderosa.

Desde luego, también me he encontrado con una paradoja: entre más simple sugiero a mis clientes hacer su comunicación, se vuelven más incrédulos en los esquemas de trabajo. Es como si quisieran una comunicación compleja, llena de palabras técnicas, poco comprensibles y comunicar abusando del tiempo, para que crean que entonces sí están comunicando de manera “adecuada”. Y una cosa peor: algunos de mis clientes suelen no tener estructura en su comunicación, por lo tanto, sus mensajes llegan de manera deficiente y prácticamente incomprensible.

En realidad, para comunicar bien se debe permitir que las palabras fluyan hacia la mente de quien escucha, del interlocutor o receptor del mensaje.

Algo básico es que “si alguien no entiende tú vocabulario, entonces no le llegará tú mensaje”. Esto es básico.

¿Quieres persuadir más? Bueno, pues entre más simple presentes tu comunicación y tus ideas, serán más creíbles y, sobre todo, más comprensibles.

Si te preguntas por qué no vendes, por qué los ciudadanos rechazan a tu Partido o a ti como político, o si te preguntas por qué tú patrón no te hace caso, o no logras conquistar a la persona que te atrae, reflexiona cómo estás comunicando.

Recuérdalo: para qué usar un párrafo si lo puedes decir de manera correcta en una frase.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.