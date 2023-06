La Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom) informa que el incendio forestal registrado en Villa Jiménez ha sido controlado en un 100 por ciento, para lo cual fue fundamental el apoyo del helicóptero con helibalde.

La dependencia estatal detalló que los brigadistas continúan con tareas de combate para sofocar en su totalidad el siniestro que inició desde el pasado viernes 9 de junio, y que presenta un avance del 80 por ciento.

En el sitio continúan labores por tierra con la participación de brigadas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Cofom, Ayuntamiento, y voluntarios; así como por aire con el helicóptero con helibalde de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que ha realizado 20 descargas equivalentes a mil 600 litros de agua.

Los combatientes se encuentran en alerta por otro incendio forestal que se registra en la comunidad indígena de Sevina, en el municipio de Nahuatzen, y un conato en Turicato.

En lo que va del año se han registrado en Michoacán 654 incendios forestales con una superficie afectada de 17 mil 704 hectáreas. Los municipios con más conflagraciones registradas son Morelia, Uruapan, e Hidalgo; mientras que la capital michoacana, Tangancícuaro y Ario de Rosales presentan mayores zonas dañadas.

La Cofom subrayó que el 52 por ciento de los incendios forestales han sido provocados por actividades ilícitas, el 23 por ciento por fogatas, el 18 por ciento por quemas agrícolas, seis por ciento por fumadores y el uno por ciento por causas desconocidas.

La Comisión Forestal de Michoacán exhorta a la población no realizar fogatas o quemas agrícolas sin supervisión o permisos de uso de fuego, ya que el no tomar las medidas adecuadas puede cobrar la vida, no solo de las personas, sino también de la flora y la fauna.

Para cualquier información pone a la disposición los números telefónicos 443 308 2176, 443 308 2135 y 443 312 5043, y mantenerse al tanto a través de los canales oficiales de comunicación.