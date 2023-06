La Secretaría de Educación del Estado (SEE) fortalece la atención ante las controversias que se presentan en escuelas, como es el caso de las secundarias federales No. 5 Héroes de Chapultepec y No. 1 José Ma. Morelos, donde se ha dado seguimiento para conciliar entre los grupos en conflicto.

Este jueves se acudió con una comisión para investigar a fondo y construir de manera colectiva alternativas para su solución pacífica, satisfactoria para las partes y, especialmente, privilegiando el derecho de niñas y niños a la educación.

Se reunieron autoridades, así como supervisores y trabajadores del área jurídica de la Dirección de Secundarias y de la Subsecretaría de Educación Básica, con el fin de reforzar las acciones para la atención a los planteles con alguna problemática interna.

Una de ellas fue la instalación de una comisión en cada uno de los planteles que actualmente registran una controversia, la cual se encargará de investigar a fondo la problemática y dar seguimiento jurídico para los movimientos o determinaciones necesarias conforme a derecho.

La autoridad educativa trabaja con diversas líneas de acción con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes, en un ambiente de paz y respeto; para ello, es necesaria la colaboración de docentes, trabajadores administrativos y todos los miembros de las comunidades escolares.