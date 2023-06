Para denunciar acoso laboral, miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) se manifiestan este jueves en Morelia.

Reunidos en Avenida Universidad avanzan a Casa Michoacán con sus características playeras verdes que los identifican, por lo que se estima caos vial en la zona sur de la ciudad.

Los sindicalizados han denunciado en anteriores ocasiones abuso de funciones contra servidores públicos que laboran en Casa Michoacán, al no ser atendidos por las autoridades han decidido salir a marchar este día.

En caso de no ser atendidos, los trabajadores no eliminan la opción de ampliar protestas e incluso bloquear oficinas estatales, esto si no se despide a quienes afirman han acosado a los trabajadores.