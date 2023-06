El presidente estatal de Morena en Michoacán Juan Pablo Celis Silva, mencionó que gracias a la coordinación con el Gobierno de Michoacán y la Federación, en Morelia ha disminuido considerablemente la delincuencia; han bajado en un 10% los delitos de alto impacto, hay 21% menos robos a vehículos, 50% menos robos a transeúntes, 21% menos robos a comercios y cero secuestros.

“Desde Morena le insistimos al alcalde moreliano Alfonso Martínez Alcázar para que se coordinara con Estado y Federación dentro de un convenio para restaurar la seguridad en la ciudad, sin embargo, la tardía respuesta del edil ocasionó muertes e incertidumbre para los ciudadanos”, dijo Celis Silva.

El líder morenista, mencionó que Alejandro González Cussi Comisionado de Seguridad en Morelia no debe ponerse medallas que no le corresponden, ya que la inseguridad disminuyó gracias a la colaboración interinstitucional y no a la Policía de Morelia, la cual demostró una estrategia fallida.