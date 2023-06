Luego de que Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia sugiriera que podría pedir un nuevo empréstito al Congreso de Michoacán para poder hacer una remodelación al Mercado Independencia, luego de que un incendio lo consumiera en gran parte, los diputados locales coincidieron en que no es necesario un nuevo endeudamiento, por el contrario, el municipio tiene la capacidad recaudatoria suficiente para poder costear estos gastos.

Al ser cuestionado sobre el tema, el legislador del PT e integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Baltazar Gaona García manifestó desde ahora que su voto será en contra, puesto que considera que no es necesario endeudar a los morelianos, por el contrario sugirió al alcalde capitalino recortar gastos superfluos para utilizar ese dinero en las remodelaciones y reparaciones que necesita el Mercado.

“Ya prácticamente estamos en la recta final de su administración, no vaya a ser que incluso éste préstamo lo quiera para poder hacer campaña o desviarlo a otra parte, entonces creo que ya no sería conveniente, creo que tiene recursos para poderlo hacer vía administrativa, y aquí es donde se pone a prueba realmente el oficio administrativo. Si Alfonso realmente es quien dice ser, que cuida las finanzas y demás, pues es aquí donde se tiene que ver que con los mismos recursos del ayuntamiento pueda hacerle frente”.

Agregó que lo más fácil es recurrir al préstamo, buscar cualquier motivo para obtener el dinero y estar endeudando a los morelianos, por lo que pidió dejar esa cultura a un lado y transitar a tener mejor administración de los recursos.

Por su parte, el coordinador de la Representación Parlamentaria, Marco Polo Aguirre Chávez y presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública explicó que el empréstito que se le autorizó al Ayuntamiento de Morelia en el Congreso en diciembre de 2021 se pudiera aplicar para estas reparaciones, sin embargo tendría que comenzar un nuevo trámite para cambiar las condiciones bajo las cuales se aprobó en el pleno.

“Tendría que haber una solicitud de cambiar el fin por el que fue contratado, entonces habría una serie de obras que estaban asignadas, entonces tendremos que ver, esa es una vía, aprovechar el empréstito que está para ver si el Congreso puede tener la oportunidad que se cambie el fin en el que se iban a aplicar los recursos o un nuevo empréstito o pedirle al presidente municipal que toque las puertas del Gobierno del Estado y solicite que el tema del Mercado Independencia pueda ser una obra multianual”.

Agregó que lo importante es lograr un plan para atender a los locatarios que resultaron afectados por este incendio. Sin embargo aún no existe una comunicación formal, pero adelantó que la rehabilitación del estacionamiento, que fue el más afectado con el incendio, no podría entrar, ya que se trata de un espacio público pero que está concesionado a un privado.

Hugo Anaya Ávila, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública recordó que ya se le aprobó al Ayuntamiento un endeudamiento que no fue contratado, por lo que no existe antecedente en esta materia para el gobierno municipal, es decir, no arrastra deuda a largo plazo en donde se comprometan participaciones a futuro, por lo que consideró, para este caso sí podría calificar la solicitud.

“Creo que habría la voluntad por parte del Congreso, siempre y cuando cumpla todas las condiciones que se marcan en la Ley”

Recordó que el Congreso de Michoacán se encarga de aprobar únicamente la posibilidad de endeudamiento, mientras que son otras instancias, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quienes revisan que se cumplan las condiciones para su aprobación.

Anaya Ávila agregó que el ayuntamiento no podría costear los gastos que requiera esta intervención al Mercado Independencia, ya que todos los municipios del país han estado recibiendo menos participaciones federales de las que estaban programadas a inicio de año, por lo que al ya estar aprobado el Programa Anual de Inversión (PAI), tendrían que cancelar otras obras o servicios ya contemplados.