El líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, celebró la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al mantener la suspensión del Plan B.

El regresivo Plan B que va contra la democracia termina de hundirse, una vez más la SCJN defendió la Constitución y con ello, gana el pueblo de México, aseguró Ocampo.

El ex presidente del Congreso del Estado y ex presidente municipal de Tuzantla, reconoció que las Ministras y Ministros no sucumbieron ante los caprichos presidenciales, “con valentía, independencia y autonomía suspenden este Plan B que tenía la intención de inhibir la libertad de las y los mexicanos para elegir a nuestros gobernantes”.

Es de recordar que la SCJN mantiene la suspensión del llamado Plan B del Presidente de la República, y con ello se desechan las reclamaciones de Presidencia, Senado y la Cámara de Diputados, y se ratifica la suspensión otorgada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reitera vigente la suspensión de la entrada en vigor del segundo paquete de reformas en materia electoral del llamado Plan B.

Una mayoría de tres ministros de la Segunda Sala desecharon los recursos de reclamación presentados por el Ejecutivo Federal, el Senado y la Cámara de Diputados contra la admisión a trámite de la demanda del INE y la suspensión otorgada.