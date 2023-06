Negociar de manera eficaz se puede lograr con técnica. No es algo con lo que se nace y cualquier persona puede llegar a ser un gran negociador para avanzar en su vida, sea cual sea el área de su interés, que bien puede ser la política, los negocios o simplemente en temas personales como la vida en matrimonio.

Desde luego, saber negociar implica estudio y esfuerzo porque es un tipo de “habilidad blanda” como la oratoria, el conocimiento de lenguaje no verbal, el entrenamiento de medios o la mediación

-entre otras habilidades- por lo tanto, se debe estudiar y practicar.

Para negociar de manera eficaz debes partir de algo indispensable: comprender que negociar es intercambiar.

Si pretendes negociar logrando todo y no permitiendo que la contraparte logre parte de sus intereses, en realidad no estás negociando, estás tratando de vencer al otro y eso no es negociar.

¿Cómo negociar entonces? Les dejo un tip:

De entrada, planifica tu negociación y cuando estés con la contraparte, escúchalo todo el tiempo y pregunta todo lo que puedas.

Preguntar debe implicar por lo menos el 20% de tu negociación. De lo que se trata es de que descubras y hagas que la contraparte desvele su posición, sus intereses, sus objetivos, sus alcances para dar concesiones, sus necesidades, sus temores y otras cosas necesarias para negociar.

Conocer la posición de la otra parte te permitirá ofrecer respuestas y ceder en lo que pide, siempre y cuando ceder no te saque de tu plan de negociación.

Practícalo, y verás los resultados.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / WhatsApp 4433181742.