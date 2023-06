La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, localizó a cinco personas reportadas como desaparecidas en Michoacán.

El primer caso ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando Belén G., de 31 años y de su pequeño hijo de 5, fueron vistos por última vez en la colonia Palito Verde, en el municipio de Uruapan, desconociéndose desde ese momento su ubicación.

De igual forma, el pasado 23 de febrero, J.F.O.M., de 17 años, salió de su domicilio ubicado en la colonia 3 Estrellas, municipio de La Piedad, refiriendo que acudiría a buscar trabajo, sin conocer desde ese momento su paradero.

El pasado 25 de mayo, E.R.F., de 13 años, fue visto en Morelia, y después ya no tuvo más contacto con su familia, mientras que ese mismo día, Vanessa C., de 28 años, salió de su casa ubicada en la colonia Morelos, en Zitácuaro, y ya no regresó.

Con relación a los cinco casos, se activó el mecanismo de búsqueda y localización establecido en la Alerta Amber y Alba Michoacán, por lo que personal especializado emprendió tareas de investigación respectivas, lográndose establecer el paradero de las víctimas, quienes fueron aseguradas a salvo.

Las y los agraviados fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para ser certificados médicamente, ahí manifestaron que el motivo de su ausencia fue por motivos personales, por lo que se desactivaron el mecanismo de búsqueda y se dieron por concluidas las investigaciones.

Ante un delito de desaparición, la FGE solicita a la población denunciar de manera inmediata ante la Fiscalía Regional más cercana, o bien, ante la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, ubicada en Calzada La Huerta #3056, Morelia, Michoacán, o comunicarse al teléfono 443 299 6698 y 8006142323.