Con la asistencia de mil 200 alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (Conalep), concluyeron las actividades del Segundo Encuentro Estatal Cívico, Cultural y Deportivo “Contigo Rumbo al Éxito”.

El encuentro tuvo como objetivo fomentar el desarrollo integral mediante la promoción de las actividades extracurriculares cívicas, culturales y deportivas, así como generar la sana integración entre alumnas y alumnos de los 13 planteles del subsistema educativo.

En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, resaltó que “el gobierno y todo el equipo de educación tienen dos grandes retos, el primero que vayan a la universidad, que no dejen por ningún motivo sus estudios; y el segundo es que los jóvenes que estudian el nivel medio superior no realicen actividades de riesgo y no tomen malas decisiones”.

Por su parte, la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, puntualizó, que lo más importante de nuestra sociedad son nuestros jóvenes. “Es un gusto para mí contribuir a impulsar estos eventos que promueven la formación integral los estudiantes”.

“Sabemos que las actividades extracurriculares son necesarias para el desarrollo de nuestros estudiantes, tanto en su vida personal, académica y profesional, por eso consideramos que este evento es el más importante de todo el ciclo escolar”, destacó el director general del Conalep Michoacán, Osvaldo Ruiz Ramírez.

Las competencias tuvieron como sedes las unidades deportivas Miguel Hidalgo, Wenceslao Soto, y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, así como el Plantel Conalep Morelia II.