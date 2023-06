La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no solicita datos personales vía telefónica para el proceso de nuevo ingreso a la institución, afirmó el director de Control Escolar, Rigoberto López Escalera, quien llamó a las y los aspirantes a que no se dejen engañar y no proporcionen información confidencial.

De igual forma, subrayó que no hay intermediarios para ingresar a la Máxima Casa de Estudios, pues la única forma de entrar a los programas educativos es por medio del examen que se aplicará.

“Cualquier persona que les prometa, que les diga que los puede acomodar desgraciadamente es un fraude y está cometiendo un delito, la Universidad no le está marcando a absolutamente a nadie, ni mucho menos pidiendo información personal, entonces tengan mucho cuidado, no se dejen estafar, los resultados que dé su examen es el único mérito”.

Abundó que aprobar el examen depende exclusivamente del alumno/a, y puntualizó que las guías de estudio son totalmente gratuitas, incluyendo la de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas.

“De hecho, en el proceso de registro de los alumnos y al momento de obtener su ficha, ellos tienen acceso completamente a ese archivo, el cual puede descargarlo completamente gratis. Si lo perdieron, si no lo encuentran pueden entrar a la página http://www.umich.mx y descargarlo, ahí van a encontrar todas las guías de todos los programas que estamos ofertando”.

López Escalera reiteró que, el área de Control Escolar no está realizando ningún tipo de llamada para obtener información o números de folio de las y los aspirantes a ingresar a la UMSNH, por lo que subrayó que no se dejen sorprender y no compartan ese tipo de datos a quien los pida por teléfono.