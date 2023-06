En el PRI Michoacán no se apoyarán decisiones en el Congreso del Estado que no sean consultadas a la ciudadanía, a los sectores involucrados, actores políticos y partidos en la entidad, aseguró Memo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional.

Tampoco se permitirá que regresen a la entidad los tiempos de oscuridad, cuando se buscaba la aprobación de reformas y leyes de manera rápida, en sedes alternas al Poder Legislativo, las cuales violan las formas y el fondo, afirmó el líder partidista al hacer referencia sobre la discusión para la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que hicieron los diputados michoacanos en un salón al sur de Morelia.

El priista reprobó los actos de represión por medio de la fuerza pública de las autoridades estatales hacia la ciudadanía durante la manifestación en contra de dicha ley en el Congreso del Estado.

Qué están haciendo, reprimiendo, utilizar la fuerza pública para reprimir a los ciudadanos y no lo vamos a permitir, he hablado con los diputados locales de mi fracción parlamentaria y les he pedido que se retiren del lugar, porque no vamos a permitir que esos tiempos de oscuridad regresen a Michoacán. Tenemos una sede que es la sede del Poder Legislativo, que es el Congreso del Estado y ahí se debe de sesionar.