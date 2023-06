Michoacán conquistó dos platas y un bronce gracias a natación, polo acuático, y por primera vez en ciclismo de pista, en los Nacionales Conade 2023, que en estos momentos tienen como sede simultáneamente Guadalajara y Aguascalientes.

En Guadalajara, una de la platas fue por el tritón Sergio Herrera en la prueba de 100 metros mariposa en 17-18 años tras detener el cronómetro en 56 segundos y 41 centésimas. El primer lugar fue para el jalisciense Juan Rodríguez (56.36), y la tercera plaza le perteneció al chiapaneco Héctor Rad (56.88).

“Estoy contento pero tengo muchas emociones; esperaba un mejor resultado, pero me siento feliz con lo hecho. El nivel de competencia está fuerte pero hay que seguir entrenando para no quedarnos atrás. Esta medalla se la dedico a las personas que me han estado apoyando en el proceso”, compartió Herrera.