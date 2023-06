Morelia, Michoacán; 1 de junio de 2023.- El Ayuntamiento de Morelia, tuvo el honor de recibir este jueves a niñas y niños parlamentarios en la sala de cabildo del palacio municipal, para llevar a cabo un ejercicio en el que se magnificó su voz, su valor y la valentía de decir lo que sienten y piensan por un bien común.

Es así que en representación del presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la regidora Jessica Raquel Cruz Farías dio la bienvenida a todas y todos los niños presentes, y agradeció su interés por formar parte del parlamento infantil y representar a su ciudad.

“En este tipo de eventos es muy importante que los las niñas y los niños, no importa la edad, sepan que su voz vale, que su voz cuenta; las niñas y niños tienen esa chispa, no tienen filtros y dicen las cosas con el corazón; los invito a que no pierdan ese miedo, que siempre tengan el valor de hablar de lo que sienten e ir por sus sueños”, expresó.

En su oportunidad, el vocal ejecutivo de la Octava Junta Distrital Raymundo Requena Villanueva explicó que este parlamento es una instancia que fue convocada por diversas instituciones entre ellas la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados del Senado de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en coordinación con el Instituto Nacional Electora.

Informó que se trata de un ejercicio nacional que tiene como objetivo que las niñas y niños que cursan el quinto grado de primaria y que se encuentran en el rango de 10 y 12 años de edad cumplidos ejerzan sus derechos a la participación, fortaleciendo su cultura democrática y creando condiciones para incidir en su entorno con sus propuestas y recomendaciones.

En el evento la niña Scarlet Aurora Silva Vázquez legisladora infantil por el 08 distrito electoral Federal en Morelia, compartió con las y los presentes la experiencia que vivió en el Congreso de la Unión en la ciudad de México durante el Doceavo Parlamento de las niñas y los niños de México, luego de ser seleccionada por sus compañeros y maestra para representarlos.

Dentro de las actividades explicó que tuvo la oportunidad de recorrer la cámara de diputados, museos, las instalaciones de la Secretaría de Educación y del INE, se formaron 15 comisiones de trabajo con nombres de juegos prehispánicos como el papalote, matatena, trompo entre otros.

Se trabajaron temas de contaminación, medio ambiente, derechos de los niños y niñas, por mencionar algunos en los cuales se tomaron acuerdos para difundir y generar conciencia en la sociedad a fin de que haya un mejor futuro para todas y todos.

Posterior a su participación, las niñas y niños presentes felicitaron a Scarlett por su participación “lo hizo muy bien y se merecía esta experiencia felicidades”. Además expresaron que la experiencia fue muy divertida debido a que pudieron convivir con otros niños, opinar sobre los temas y tomar decisiones.