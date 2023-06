La presidenta de la Mesa Directiva de la 75 Legislatura, Julieta García Zepeda, recibió a las y los menores que asistieron al 12° Parlamento de las Niñas y los Niños en México 2023, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a quienes reconoció y aplaudió por su participación y por engrandecer con ello la historia y el buen nombre de Michoacán.

A través de 15 mesas de trabajo, los parlamentarios infantiles plantearon diversas propuestas en materia de paridad de género, combate al maltrato animal, cuidado de la salud mental, cuidado del medio ambiente, así como para eliminar el bullying, la discriminación y la violencia.

En el Salón de Recepciones del Poder Legislativo, la diputada Adriana Hernández Iñiguez, presidenta de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, agradeció la entrega de la declaratoria de los trabajos que presentaron en la ciudad de México, y les refirió que como legisladores, es muy importante conocer su punto de vista de sobre la realidad que se vive no sólo en su municipio o su distrito, sino de todo el Estado y del país.

Los invitó a levantar la voz, no permitan que les digan “no puedes hablar, no puedes decir lo que piensas, no puedes decir lo que tú crees”, siempre tienen que levantar la voz como lo están haciendo ustedes, con respeto, valores, con esa educación que les han dado sus familias. Es muy importante respetarnos todos, siempre dígannos a los adultos lo que piensan porque eso puede hacer que cambien las condiciones de nuestro Estado.