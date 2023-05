El proceso para la remoción del auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, que realizó el Congreso del Estado, fue ilegal, pues fue violatorio del sistema procesal, consideró Memo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI.

Además dijo que los alcaldes emanados del tricolor en Michoacán no le han extendido ninguna queja o irregularidad en torno a la actuación de la Auditoría Superior de Michoacán, como se denunció en el decreto sometido a votación ante los diputados de la LXXV legislatura.

Agregó que debido a estas irregularidades en el proceso convocado por el Congreso el jueves pasado, fue que los diputados del PRI votaron en contra, sin embargo subrayó que no por ello significa que defiendan al ex funcionario.

En este sentido refirió que los diputados no están para estar tomando este tipo de decisiones sin informarse, ya que no hubo el tiempo necesario para la revisión de esta solicitud, por lo que lo más sano, a su parecer, debió ser darle cause al tema procesal y revisar la información para comprobar esa serie de corruptelas que se afirmaron en el decreto de remoción, ya que de ser así no solo debió ser removido, sino procesado penalmente.

“Si no se hizo la entrega recepción conforme a la ley, habrá justificación para que se pierda mucha información, que si ahí había ‘cochinadas’ que se estaban revisando, analizando de gobierno anteriores o posiblemente de este, porque recordemos que ya lleva mas de un año, encontraron el motivo perfecto para decir ‘desaparecieron’”.