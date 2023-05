Morelia, Michoacán; 30 de mayo del 2023.- Con el objetivo de impulsar los emprendimientos y negocios de las mujeres, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (IMMUJERIS) dio a conocer los proyectos “Morelia Emprende” y “Sección Morada”.

Ambas estrategias, buscan que las morelianas en situación de violencia cuenten con la capacidad económica de salir adelante y empoderarse, informó la directora del IMMUJERIS, Nuria Gabriela Hernández Abarca. “En muchas ocasiones las mujeres no salen de una situación de violencia porque no tienen una solvencia, no hay un fortalecimiento que les permita salir de una relación”, explicó.

“Morelia Emprende”, incubadora de negocios, consiste en una serie de capacitaciones que brindarán las herramientas básicas para el desarrollo de proyectos productivos que contarán con la capacidad de insertarse en los mercados locales, estatales e incluso internacionales, detalló la consultora María de la Luz Ponce Ávila. “Hoy las mujeres tienen una oportunidad”.

Por su parte, María de Jesús Ramírez Neri y María Fernanda Serrato López, impulsoras de “Sección Morada”, explicaron que la plataforma, concentrará y difundirá las profesiones, servicios, oficios y negocios de las morelianas, con el fin de promover su trabajo entre la ciudadanía.

“Lo hacemos con el propósito de impulsar las economías de todas las mujeres, que realizan este tipo de actividades y enaltecer su trabajo, darlo a conocer”, mencionó María de Jesús.

Para inscribirse a la incubadora de negocios Morelia Emprende, solo será necesario llenar un formato en; http://bitly.ws/CRet.

Mientras que para participar en la “Sección Morada” la cual se subirá a las redes sociales y página web del instituto, se podrán inscribir las interesadas en; https://cutt.ly/YwqCoqjo