El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso Local, Jesús Hernández Peña, dijo desconocer la intención de las integrantes de la Comisión Inspectora de destituir a la diputada Guillermina Ríos Torres de la presidencia de dicha comisión.

Y es que aseguró no tienen conocimiento formal de esta posible acción que se lleve a cabo por la mayoría de las integrantes de dicha comisión que es encabezada por la diputada priísta.

Hay procedimientos y hasta que no, en ese ánimo de no abonarle a lo que algunos en todo caso lo decidan hacer, hasta que no tengamos noción, oficios, y formal, emitiremos comentario.