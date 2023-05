Se prorroga mandato de Octavio Ocampo, al frente de la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de los resolutivos que se aprobaron en el XVIII Congreso Nacional Extraordinario del PRD.

Ocampo explicó que fue un Congreso virtual en el que se discutieron y se tomaron decisiones importantes y trascendentales para el proceso electoral del 2024, en donde se ratificó el PRD como un partido socialdemócrata, feminista y a favor de la paridad.

Compartió que se aprobó la prórroga de mandato por el período de un año más en la dirigencia nacional, estatales y municipales.

El ex presidente municipal y Ex diputado Local, subrayó que en este momento está concentrado en el fortalecimiento del partido, que esté al 100 por ciento en sus estructuras y militancia, ser competitivo para el 2024 y de momento no ha pensado en participar en alguna candidatura, sin embargo, -resaltó-, “no puedo decir que no”.

“Estamos enfocados al trabajo partidario, no he pensado en alguna aspiración personal, pero no puedo decir que no, si hay alguna determinación, que las compañeras y compañeros así lo decidan, pues con mucho gusto. Yo he hecho política toda mi vida, y no podríamos decir que no nos interesa, pero en este momento estoy enfocado en que el partido recupere su fortaleza”.