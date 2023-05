Para el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, resulta lamentable que el Congreso de Michoacán, no haya acatado la resolución del juez séptimo distrito en el tema de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), ello luego de la remoción de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

Y es que horas previo a que se desarrollara la sesión extraordinaria donde se registró una votación con 25 a favor, once en contra y cero abstenciones, Aguirre Abellaneda logró un amparo ante la intención del Congreso Local de destituirlo.

Sin embargo, Ocampo Córdova afirmó no defender la Auditoría puntualmente por el perfil que se encontraba al frente, si no por la institución.

“Es muy lamentable que no se haya atendido una resolución de un juzgado que al final termina siendo una orden judicial, me parece que es muy lamentable que haya desacato judicial, no terminará aquí, habrá consecuencias legales en un futuro”, dijo.