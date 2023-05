Michoacán conquistó oro y bronce en Nacionales Conade 2023, gracias a Luis Fernando Morales Conde y Alejandro Barrera Cantú, respectivamente, en escalada deportiva, disciplina que tuvo como sede el YE Center.

Este lunes se desarrolló el tercer y último día de actividad de dicho deporte, en el cual Michoacán también ganó medalla de oro gracias a Jaír Moreno en la edición anterior en su debut en el programa de la máxima justa amateur del país.

Ahora, Morales Conde puso en lo más alto a Michoacán en la categoría Juvenil B Varonil al realizar tres tops en cuatro intentos y cuatro zonas en cinco oportunidades.

“Estoy muy feliz, me dieron ganas de llorar, estoy súper contento por todo el esfuerzo que hice para conseguirla; la prueba estuvo difícil, pero me supe adaptar y apretar con todo. Se la dedico a mi hermano porque vive un poco lejos y no lo he podido ver”, señaló el medallista de oro.

Mientras que Barrera Cantú se quedó con la medalla del tercer lugar también en la misma categoría; realizó dos tops en siete intentos y tres zonas en 15. El segundo lugar fue para el oaxaqueño José Martín López.

Michoacán llegó a seis medallas en esta justa: dos oros, una plata y tres bronces. El martes continúa la actividad con las delegaciones de natación, en Jalisco; polo acuático, en Aguascalientes; bádminton, en Morelos; y triatlón en Nayarit.